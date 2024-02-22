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Польський Сейм вшанував жертв повномасштабної війни Росії проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 19:09
Польський Сейм вшанував жертв повномасштабної війни Росії проти України
Фото: Getty Images

Польський Сейм, нижня палата парламенту, 22 лютого, до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв російської агресії та закликав притягнути до відповідальності винних.

Джерело: "Європейська правда"

Дослівно: "Приєднуючись до болю родин, які втратили близьких під час бойових дій, Сейм Республіки Польща віддає шану всім солдатам, які загинули, захищаючи Україну, і вбитим мирним жителям".

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Деталі: У постанові Сейм Польщі звертається до Міжнародного кримінального суду із закликом притягнути до відповідальності винних у всіх воєнних злочинах, скоєних проти українського народу.

"Усвідомлюючи, що Україна не лише захищає свої кордони, але й стримує російський імперіалізм, Сейм Республіки Польща вітає і дякує українському народу і тій частині міжнародної спільноти, яка підтримує його оборонні зусилля, за їхню мужність і відвагу", – йдеться в постанові.

Також польський Сейм звернувся до урядів країн НАТО та ЄС із закликом "посилити всебічну підтримку, яка надається Україні, зокрема, забезпечити швидку доставку військової техніки та боєприпасів, що дозволить країні ефективно захищатися від агресора".

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Теми: ПольщаУкраїнаРосіявійна
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