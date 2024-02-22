Польский Сейм почтил жертв полномасштабной войны России против Украины

Польский Сейм, нижняя палата парламента, 22 февраля, ко второй годовщине полномасштабного нападения России на Украину, принял постановление о почтении памяти жертв российской агрессии и призвал привлечь к ответственности виновных.

Источник: "Европейская правда"

Дословно: "Присоединяясь к боли семей, потерявших близких во время боевых действий, Сейм Республики Польша отдает дань уважения всем солдатам, погибшим, защищая Украину, и убитым мирным жителям".

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Детали: В постановлении Сейм Польши обращается в Международный уголовный суд с призывом привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа.

"Осознавая, что Украина не только защищает свои границы, но и сдерживает российский империализм, Сейм Республики Польша приветствует и благодарит украинский народ и ту часть международного сообщества, которая поддерживает его оборонительные усилия, за их мужество и отвагу", - говорится в постановлении.

Также польский Сейм обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом "усилить всестороннюю поддержку, которая предоставляется Украине, в частности, обеспечить быструю доставку военной техники и боеприпасов, что позволит стране эффективно защищаться от агрессора".

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