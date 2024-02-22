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Авіація Сил оборони уразила три ЗРК ворога – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 лютого 2024, 19:17
Авіація Сил оборони уразила три ЗРК ворога – Генштаб
Getty Images

За минулу добу на фронті відбулось 81 бойове зіткнення, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 80 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 лютого

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління противника".

Дослівно: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка Іванівське, Кліщіївка та Торецьк, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Золота Нива.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 4 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Теми: Генштаббойові дії
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