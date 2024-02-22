Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Авиация Сил обороны нанесла поражение трем ЗРК врага – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 февраля 2024, 19:17
Авиация Сил обороны нанесла поражение трем ЗРК врага – Генштаб
Getty Images

За прошедшие сутки на фронте произошло 81 боевое столкновение, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 80 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 февраля

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Реклама:

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления противника".

Дословно: На Купянском направлении враг предпринял 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка Ивановское, Клищиевка и Торецк, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива.

На Запорожском направлении силами обороны отбиты 4 атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск.

Темы: Генштаббоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Генштаб
1160 захватчиков, самолет, два средства ПВО – в ВСУ освежили потери врага
Россияне 4 раза пытались атаковать позиции ВСУ на левобережье Херсонщины − Генштаб
Российские войска дважды пытались наступать на левобережье Днепра в Херсонской области - Генштаб
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: