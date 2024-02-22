"Повзи за дроном": кілька захисників розповіли, як врятуватися за допомогою БПЛА

Кілька поранених військових розповіли, як їм вдалося врятуватися з поля бою завдяки безпілотникам.

Джерело: Ukrainian Witness

Деталі: На початку лютого соцмережами почало ширитись відео під назвою "Друже, пий та повзи за дроном".

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Це послання пораненому прикордоннику скинули з дрона аеророзвідники 68-ї ОЄБр.

Разом з посланням вони скинули побратиму гарячий чай.

Тоді вдалося вдалося військового Луганського прикордонного загону Сергія із позивним "Мєнт". Військовий був на позиції, яку штурмували окупанти. Росіяни пошкодили українську техніку. Сергій не міг рухатися через поранення.

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Українця врятувала рота ударних БПЛА, яка помітила військового. Захисники скинули пораненому записку і воду. Його вдалося ідентифікувати завдяки формі. Поранений вирішив повзти за дроном. Позиції окупантів були за 100-200 м, але захиснику вдалося доповзти до місця звідки його евакуювала піхота.

Також цей же екіпаж допоміг врятувати ще одного пораненого бійця, який, пролежавши на морозі кілька діб, уже не міг рухатись. Екіпаж Віктора підбили під час евакуації. Його відкинуло під час вибуху, коли він опритомнів, то підповз до підбитої і гарячої техніки, де і провів кілька діб. Військовому вдалося знайти аптечку, перев'язати себе і залишити записку, що він має поранення.

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