"Ползи за дроном": несколько защитников рассказали, как спастись с помощью БПЛА

Несколько раненых военных рассказали, как им удалось спастись с поля боя благодаря беспилотникам.

Источник: Ukrainian Witness

Детали: В начале февраля по соцсетям начало распространяться видео под названием "Друг, пей и ползи за дроном".

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Это послание раненому пограничнику сбросили с дрона аэроразведчики 68-й ОЕБр.

Вместе с посланием они сбросили собрату горячий чай.

Тогда удалось удалось удалось военного Луганского пограничного отряда Сергея с позывным "Мент". Военный был на позиции, которую штурмовали оккупанты. Россияне повредили украинскую технику. Сергей не мог двигаться из-за ранения.

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Украинца спасла рота ударных БПЛА, которая заметила военного. Защитники сбросили раненому записку и воду. Его удалось идентифицировать благодаря форме. Раненый решил ползти за дроном. Позиции оккупантов были в 100-200 м, но защитнику удалось доползти до места откуда его эвакуировала пехота.

Также этот же экипаж помог спасти еще одного раненого бойца, который, пролежав на морозе несколько суток, уже не мог двигаться. Экипаж Виктора подбили во время эвакуации. Его отбросило во время взрыва, когда он пришел в себя, то подполз к подбитой и горячей технике, где и провел несколько суток. Военному удалось найти аптечку, перевязать себя и оставить записку, что он имеет ранения.

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