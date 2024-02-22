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Росіяни атакували з "Ураганів" село на Донеччині: одна людина загинула, поранені 4 підлітка

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 лютого 2024, 19:27
Росіяни атакували з Ураганів село на Донеччині: одна людина загинула, поранені 4 підлітка
Фото: Telegram Філашкіна

Російські загарбники 22 лютого близько 16.00 обстріляли село Костянтинопільське Курахівської громади Донецької області з "Ураганів", у результаті чого загинув чоловік, ще 9 людей були поранені, серед яких 4 підлітки.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька облпрокуратура

Пряма мова: "Росіяни обстріляли Костянтинопільське з "Ураганів" — 13 снарядів влучили по території села".

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Деталі: Повідомляється, що від влучання снарядів загинув чоловік, який їхав в автомобілі. Також зазнали поранень різного ступеня тяжкості дев’ятеро осіб, серед яких четверо дітей –  12 й 16-річні брати та хлопці 14 й 15 років. На момент атаки неповнолітні грались на вулиці.

 

Крім того, було пошкоджено чимало будинків — наразі триває огляд території, встановлюються точні наслідки обстрілу.

Теми: Донецька областьобстрілжертви
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