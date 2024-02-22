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Россияне атаковали из "Ураганов" село в Донецкой области: один человек погиб, ранены 4 подростка

Станислав ПогориловЧетверг, 22 февраля 2024, 19:27
Россияне атаковали из Ураганов село в Донецкой области: один человек погиб, ранены 4 подростка
Фото: Telegram Филашкина

Российские захватчики 22 февраля около 16.00 обстреляли село Константинопольское Кураховской громады Донецкой области из "Ураганов", в результате чего погиб человек, еще 9 человек были ранены, среди которых 4 подростка.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Прямая речь: "Россияне обстреляли Константинопольское из "Ураганов" - 13 снарядов попали по территории села".

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Детали: Сообщается, что от попадания снарядов погиб мужчина, который ехал в автомобиле. Также получили ранения различной степени тяжести девять человек, среди которых четверо детей - 12 и 16-летние братья и ребята 14 и 15 лет. На момент атаки несовершеннолетние играли на улице.

 

Кроме того, было повреждено немало домов - сейчас идет осмотр территории, устанавливаются точные последствия обстрела.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвы
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