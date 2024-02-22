Третя штурмова бригада знищила під Авдіївкою 35 окупантів. Ще 9 захопила в полон

Третя штурмова бригада показала відео нічного бою на Авдіївському напрямку та повідомила, що за ніч атак знищила 35 окупантів та ще 9 взяла у полон.

Джерело: 3-тя ОШБр в Telegram

Дослівно: "У спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів.

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Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток – 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту".

Деталі: За словами пресслужби бригади, більшість із вцілілих окупантів ліквідували в ближньому бою.

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Дослівно: "За ніч атак бійці 1-го мехбату, ПТ батальйону, ЗРАДн, "Команди Постріл", а також бійці 2-го штурмбату з РУП "Шершень", пілоти 1-го штурмбату, 1-го мехбату, 2-го мехбату та БпАК Третьої штурмової бригади знищили: 35 окупантів — 200; і ще 9 — захоплені у полон.