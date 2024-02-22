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Третья штурмовая бригада уничтожила под Авдеевкой 35 окупантов. Еще 9 захватила в плен

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 февраля 2024, 19:59
Третья штурмовая бригада уничтожила под Авдеевкой 35 окупантов. Еще 9 захватила в плен
Скриншот видео Третьей штурмовой бригады

Третья штурмовая бригада показала видео ночного боя на Авдеевском направлении и сообщила, что за ночь атак уничтожила 35 окупантов и еще 9 взяла в плен.

Источник: 3-я ОШБр в Telegram

Дословно: "В попытках штурмовать накатами наши позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам".

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Бойцы сразу же вызвали огневую поддержку и место десантирования врага начали крыть бригадные артиллерия и дроны. Вдобавок – 200-х и 300-х оккупантов давила российская БМП, которая доставляла новые группы десанта".

Детали: По словам прессслужбы бригады, большинство из уцелевших окупантов ликвидировали в ближнем бою.

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Дословно: "За ночь атак бойцы 1-го мехбата, ПТ батальона, ЗРАДн, "Команды Выстрел", а также бойцы 2-го штурмбата из РУП "Шершень", пилоты 1-го штурмбата, 1-го мехбата, 2-го мехбата и БПАК Третьей штурмовой бригады уничтожили: 35 окупантов — 200, и еще 9 — захвачены в плен.

Темы: Авдеевкапотери в войнебоевые действиявойна
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