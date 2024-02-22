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Мішель запевнив Зеленського у підтримці ЄС перед другою річницею вторгнення РФ в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 20:13
Мішель запевнив Зеленського у підтримці ЄС перед другою річницею вторгнення РФ в Україну
Шарль Мішель, Володимир Зеленський, фото: Getty images

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та підтвердив фінансову і військову підтримку нашої держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мішеля у соцмережі Х

Пряма мова: "Поспілкувався з Володимиром Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти його країни та народу, а також 10-ї річниці незаконної анексії Росією українського Криму".

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В ході розмови президент Євроради підтвердив непохитну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС "так довго, як це буде потрібно".

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"Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Майбутнє України – в ЄС", – підкреслив Мішель.

Передісторія:

  • Мішель раніше заявляв, що поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому для Європи немає іншої альтернативи, окрім продовження підтримки Києва.
  • Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.

Теми: ЄСЗеленськийУкраїна
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