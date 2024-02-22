Мішель запевнив Зеленського у підтримці ЄС перед другою річницею вторгнення РФ в Україну

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та підтвердив фінансову і військову підтримку нашої держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мішеля у соцмережі Х

Пряма мова: "Поспілкувався з Володимиром Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти його країни та народу, а також 10-ї річниці незаконної анексії Росією українського Криму".

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Spoke with President @ZelenskyyUa ahead of the 2-year anniversary of Russia’s full scale war against his country and people, and the 10th anniversary of Russia’s illegal annexation of Ukraine’s Crimea.



I reaffirmed the EU’s ironclad financial & military support to Ukraine for as… pic.twitter.com/kDfV80a4Ap — Charles Michel (@CharlesMichel) February 22, 2024

В ході розмови президент Євроради підтвердив непохитну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС "так довго, як це буде потрібно".

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"Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Майбутнє України – в ЄС", – підкреслив Мішель.

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