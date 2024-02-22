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Мишель заверил Зеленского в поддержке ЕС перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 20:13
Мишель заверил Зеленского в поддержке ЕС перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину
Шарль Мишель, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил финансовую и военную поддержку нашего государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Мишеля в соцсети Х

Прямая речь: "Пообщался с Владимиром Зеленским накануне второй годовщины полномасштабной войны России против его страны и народа, а также 10-й годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма".

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В ходе разговора президент Евросовета подтвердил непоколебимую финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС "так долго, как это потребуется".

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"Россия никогда не сможет потушить пламя демократии в Украине. Будущее Украины – в ЕС", – подчеркнул Мишель.

Предистория:

  • Ранее Мишель заявлял, что поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому для Европы нет другой альтернативы, кроме продолжения поддержки Киева.
  • Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

Темы: ЕСЗеленскийУкраина
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