Мишель заверил Зеленского в поддержке ЕС перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил финансовую и военную поддержку нашего государства.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Мишеля в соцсети Х
Прямая речь: "Пообщался с Владимиром Зеленским накануне второй годовщины полномасштабной войны России против его страны и народа, а также 10-й годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма".
Spoke with President @ZelenskyyUa ahead of the 2-year anniversary of Russia’s full scale war against his country and people, and the 10th anniversary of Russia’s illegal annexation of Ukraine’s Crimea.— Charles Michel (@CharlesMichel) February 22, 2024
I reaffirmed the EU’s ironclad financial & military support to Ukraine for as… pic.twitter.com/kDfV80a4Ap
В ходе разговора президент Евросовета подтвердил непоколебимую финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС "так долго, как это потребуется".
"Россия никогда не сможет потушить пламя демократии в Украине. Будущее Украины – в ЕС", – подчеркнул Мишель.
Предистория:
- Ранее Мишель заявлял, что поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому для Европы нет другой альтернативы, кроме продолжения поддержки Киева.
- Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.