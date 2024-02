Мишель заверил Зеленского в поддержке ЕС перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил финансовую и военную поддержку нашего государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Мишеля в соцсети Х

Прямая речь: "Пообщался с Владимиром Зеленским накануне второй годовщины полномасштабной войны России против его страны и народа, а также 10-й годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма".

Spoke with President @ZelenskyyUa ahead of the 2-year anniversary of Russia’s full scale war against his country and people, and the 10th anniversary of Russia’s illegal annexation of Ukraine’s Crimea.



I reaffirmed the EU’s ironclad financial & military support to Ukraine for as… pic.twitter.com/kDfV80a4Ap