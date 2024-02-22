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ГУР: Інформація, що Придністров’я проситиме Путіна приєднати їх до РФ, не підтверджується

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 20:38
ГУР: Інформація, що Придністров’я проситиме Путіна приєднати їх до РФ, не підтверджується
ілюстративне фото РИА "Новости"

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента РФ Володимира Путіна щодо прийняття ПМР до складу Росії.

Джерело: речник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Українській правді", джерело УП

Пряма мова Юсова: "За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується".

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Деталі: За словами джерела УП, інформація, яка нині широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

Знати більше: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна

Теми: Придністров'яГУР
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