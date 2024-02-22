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ГУР: Информация, что Приднестровье будет просить Путина присоединить их к РФ, не подтверждается

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 20:38
ГУР: Информация, что Приднестровье будет просить Путина присоединить их к РФ, не подтверждается
иллюстративное фото РИА "Новости"

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к президенту РФ Владимиру Путину о принятии ПМР в состав России.

Источник: спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде", источник УП

Прямая речь Юсова: "По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, на данный момент не подтверждается".

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Детали: По словам источника УП, информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического молдовского процесса, а также определенным давлением со стороны непризнанного Приднестровья с целью защиты экономических интересов.

Знать больше: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина

Темы: ПриднестровьеГУР
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