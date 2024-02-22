ГУР: Информация, что Приднестровье будет просить Путина присоединить их к РФ, не подтверждается
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к президенту РФ Владимиру Путину о принятии ПМР в состав России.
Источник: спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде", источник УП
Прямая речь Юсова: "По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, на данный момент не подтверждается".
Детали: По словам источника УП, информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического молдовского процесса, а также определенным давлением со стороны непризнанного Приднестровья с целью защиты экономических интересов.
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