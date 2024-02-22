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Журналісти дослідили, як вивезеним у Білорусь дітям "прищеплюють любов" до Росії

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 лютого 2024, 21:40
Журналісти дослідили, як вивезеним у Білорусь дітям прищеплюють любов до Росії
Фото з табору «Липки» у Вітебській області. Схеми

Проєкт "Схеми" разом із білоруською службою "Радіо Свобода" дослідили, що незаконно вивезеним з окупованих українських міст до Білорусі дітям влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками та вмикають російські пісні на воєнну тематику.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я у листопаді минулого року повідомила, що щонайменше 2442 дитини за перші півтора року повномасштабного вторгнення незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори.

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Журналісти з'ясували, що у цих таборах українським дітям нав'язують прорадянські наративи та мілітаризують їх. Наприклад, влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками, дають потримати зброю та розігрують сценки про війну. Також організовують дозвілля під пісні російської естради на воєнну тематику. 

 
Сценка з перевдяганням у пораненого у голову білоруського прикордонника
схеми
 
Фото з табору "Липки" у Вітебській області
схеми

Також розслідувачі з'ясували, що за влаштуванням таких програм, крім білоруських, стояли і міжнародні організації, наприклад, Червоний Хрест та ЮНІСЕФ. 

На одному з новорічних свят, організованому для дітей виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він підносить себе рятівником дітей, у яких вкрали дитинство неназвані "дорослі". А Білорусь, де він узурпував владу, називає "країною стабільності і миру".

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Теми: Білорусьдіти
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