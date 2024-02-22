Журналісти дослідили, як вивезеним у Білорусь дітям "прищеплюють любов" до Росії
Проєкт "Схеми" разом із білоруською службою "Радіо Свобода" дослідили, що незаконно вивезеним з окупованих українських міст до Білорусі дітям влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками та вмикають російські пісні на воєнну тематику.
Джерело: "Схеми"
Деталі: Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я у листопаді минулого року повідомила, що щонайменше 2442 дитини за перші півтора року повномасштабного вторгнення незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори.
Журналісти з'ясували, що у цих таборах українським дітям нав'язують прорадянські наративи та мілітаризують їх. Наприклад, влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками, дають потримати зброю та розігрують сценки про війну. Також організовують дозвілля під пісні російської естради на воєнну тематику.
Також розслідувачі з'ясували, що за влаштуванням таких програм, крім білоруських, стояли і міжнародні організації, наприклад, Червоний Хрест та ЮНІСЕФ.
На одному з новорічних свят, організованому для дітей виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він підносить себе рятівником дітей, у яких вкрали дитинство неназвані "дорослі". А Білорусь, де він узурпував владу, називає "країною стабільності і миру".