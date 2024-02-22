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Журналисты исследовали, как вывезенным в Беларусь детям "прививают любовь" к России

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 февраля 2024, 21:40
Журналисты исследовали, как вывезенным в Беларусь детям прививают любовь к России
Фото из лагеря «Липки» в Витебской области. Схемы

Проект "Схемы" вместе с белорусской службой "Радио Свобода" исследовали, что незаконно вывезенным из оккупированных украинских городов в Беларусь детям устраивают встречи с белорусскими силовиками и включают российские песни на военную тематику.

Источник: "Схемы"

Детали: Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья в ноябре прошлого года сообщила, что, по меньшей мере, 2442 ребенка за первые полтора года полномасштабного вторжения незаконно вывезли из оккупированных украинских городов в Беларусь в детские лагеря.

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Журналисты выяснили, что в этих лагерях украинским детям навязывают просоветские нарративы и милитаризуют их. К примеру, устраивают встречи с белорусскими силовиками, дают подержать оружие и разыгрывают сценки о войне. Также организуют досуг под песни российской эстрады на военную тематику.

Также расследователи выяснили, что за устройством таких программ, кроме белорусских, стояли и международные организации, например Красный Крест и ЮНИСЕФ.

На одном из новогодних праздников, организованном для детей, выступил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он преподносит себя спасителем детей, у которых украли детство неназванные "взрослые". А Беларусь, где он узурпировал власть, называет страной стабильности и мира.

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Темы: Беларусьдети
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