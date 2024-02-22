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Зеленський поговорив із Мішелем про блокування кордону з Польщею і рух до ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 22:44
Зеленський поговорив із Мішелем про блокування кордону з Польщею і рух до ЄС
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні із головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що президент України та голова Євроради обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні. Зеленський наголосив, що Україна готова до консультацій для розв’язання ситуації, та відзначив важливість продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС.

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Також сторони "обмінялися думками" щодо прогресу України на шляху до майбутнього членства в ЄС, і Зеленський поінформував про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року.

"Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодилися щодо необхідності швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні минулого року", – зазначили в ОП.

Сам Мішель повідомляв, що під час розмови підтвердив непохитну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС "так довго, як це буде потрібно".

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Голова Євроради раніше заявляв, що поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому для Європи немає іншої альтернативи, окрім продовження підтримки Києва.

Теми: ЗеленськийПольщаЄС
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