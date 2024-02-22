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Зеленский поговорил с Мишелем о блокировании границы с Польшей и движении в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 22:44
Зеленский поговорил с Мишелем о блокировании границы с Польшей и движении в ЕС
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля обсудил ситуацию на украинско-польской границе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию на украинско-польской границе. Зеленский отметил, что Украина готова к консультациям для разрешения ситуации, и отметил важность продолжения режима либерализации торговли с ЕС.

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Также стороны "обменялись мнениями" относительно прогресса Украины на пути к будущему членству в ЕС, и Зеленский проинформировал о выполнении Украиной четырех законодательных шагов, необходимых для подготовки оценки Европейской комиссии в марте 2024 года.

"Владимир Зеленский и Шарль Мишель согласились относительно необходимости быстрого одобрения соответствующих переговорных рамок, необходимых для фактического начала переговоров, как это было согласовано в декабре прошлого года", – отметили в ОП.

Сам Мишель сообщал, что во время разговора подтвердил непоколебимую финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС "так долго, как это потребуется".

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Председатель Евросовета ранее заявлял, что поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому для Европы нет другой альтернативы, кроме продолжения поддержки Киева.

Темы: ЗеленскийПольшаЕС
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