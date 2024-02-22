США не підтвердили передачу іранських балістичних ракет РФ та анонсували нові санкції

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США в найближчі дні оголосять проти Ірану додаткові санкції та попередив, що надання ракет призведе до ще більших санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: На брифінгу 22 лютого Кірбі заявив, що США "найближчими днями запровадять додаткові санкції проти Ірану" через постачання Росії безпілотників та інших технологій для використання у війні проти України.

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Він водночас попередив, що надання іранських балістичних ракет Росії призведе до ще більших санкцій – хоча США поки не бачили підтверджень того, що це вже відбулось.

Представник Білого дому запевнив: якщо Іран справді передав балістичні ракети РФ, "відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і вона буде суворою", а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.

"Ми продемонстрували нашу здатність вживати заходів у відповідь на військове партнерство між Росією і Іраном в минулому. Ми будемо робити це і в майбутньому у відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії", – наголосив Кірбі.

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Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.