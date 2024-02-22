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США не подтвердили передачу иранских баллистических ракет РФ и анонсировали новые санкции

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 23:17
США не подтвердили передачу иранских баллистических ракет РФ и анонсировали новые санкции
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото - Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят против Ирана дополнительные санкции и предупредил, что предоставление ракет приведет к еще большим санкциям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: На брифинге 22 февраля Кирби заявил, что США "в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана" из-за поставок России беспилотников и других технологий для использования в войне против Украины.

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Он одновременно предупредил, что предоставление иранских баллистических ракет России приведет к еще большим санкциям – хотя США пока не видели подтверждений того, что это уже произошло.

Представитель Белого дома заверил: если Иран действительно передал баллистические ракеты РФ, "ответ со стороны международного сообщества будет быстрым и он будет суровым", а США вынесут этот вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН.

"Мы продемонстрировали нашу способность принимать меры в ответ на военное партнерство между Россией и Ираном в прошлом. Мы будем делать это и в будущем в ответ на постоянную поддержку Ираном жестокой войны России", – подчеркнул Кирби.

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Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.

Темы: СШАИранРосcиясанкции
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