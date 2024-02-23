Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: втрати ЗСУ в п'ять разів менші, ніж російські

Олена ІвашківП'ятниця, 23 лютого 2024, 01:39
Зеленський: втрати ЗСУ в п'ять разів менші, ніж російські
Скриншот сторінки FoxNews

Співвідношення втрат українських військових та російських складає один до п'яти.

Джерело: президент України Володимир Зеленський і інтерв'ю Fox News

Деталі: Журналіст запитав президента, чи знає той, які втрати України в цій війні.

Реклама:

Зеленський не назвав конкретної цифри.

Пряма мова Зеленського: "Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів".

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський в інтерв'ю FoxNews пояснив, чому звільнив Залужного
Зеленський поговорив із Мішелем про блокування кордону з Польщею і рух до ЄС
Мішель запевнив Зеленського у підтримці ЄС перед другою річницею вторгнення РФ в Україну
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: