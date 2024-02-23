Зеленський: втрати ЗСУ в п'ять разів менші, ніж російські
П'ятниця, 23 лютого 2024, 01:39
Співвідношення втрат українських військових та російських складає один до п'яти.
Джерело: президент України Володимир Зеленський і інтерв'ю Fox News
Деталі: Журналіст запитав президента, чи знає той, які втрати України в цій війні.
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Зеленський не назвав конкретної цифри.
Пряма мова Зеленського: "Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів".