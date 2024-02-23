Зеленський: втрати ЗСУ в п'ять разів менші, ніж російські

Співвідношення втрат українських військових та російських складає один до п'яти.

Джерело: президент України Володимир Зеленський і інтерв'ю Fox News

Деталі: Журналіст запитав президента, чи знає той, які втрати України в цій війні.

Реклама:

Зеленський не назвав конкретної цифри.

Пряма мова Зеленського: "Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів".