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Зеленский: потери ВСУ в пять раз меньше российских

Алена ИвашкивПятница, 23 февраля 2024, 01:39
Зеленский: потери ВСУ в пять раз меньше российских
Скриншот страницы FoxNews

Соотношение потерь украинских военных и российских составляет один к пяти.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский и интервью Fox News

Детали: Журналист спросил президента, знает ли тот, какие потери Украины в этой войне.

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Зеленский не назвал конкретной цифры.

Прямая речь Зеленского: "Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат".

Темы: Зеленский
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