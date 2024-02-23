Зеленский: потери ВСУ в пять раз меньше российских
Пятница, 23 февраля 2024, 01:39
Соотношение потерь украинских военных и российских составляет один к пяти.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский и интервью Fox News
Детали: Журналист спросил президента, знает ли тот, какие потери Украины в этой войне.
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Зеленский не назвал конкретной цифры.
Прямая речь Зеленского: "Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат".