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У Дніпрі та Херсоні лунали вибухи

Олена ІвашківП'ятниця, 23 лютого 2024, 02:01
У Дніпрі та Херсоні лунали вибухи
фото ілюстративне з відкритих джерел

У ніч на 23 лютого у Дніпрі та передмісті було чутно вибухи, а Херсон був під ворожим обстрілом з різного озброєння.

Джерело: "Суспільне", начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Деталі: За інформацією кореспондентів "Суспільного", у передмісті Дніпра чутно звуки вибухів. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

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Мрочко написав, що Херсон під ворожим обстрілом з різного озброєння та попросив громадян перебувати в укриттях.

Теми: війнаДніпроХерсон
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