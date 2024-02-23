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В Днепре и Херсоне раздались взрывы

Алена ИвашкивПятница, 23 февраля 2024, 02:01
В Днепре и Херсоне раздались взрывы
фото иллюстративное из открытых источников

В ночь на 23 февраля в Днепре и пригороде были слышны взрывы, а Херсон был под вражеским обстрелом из различного вооружения.

Источник: "Суспільне", начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Детали: По информации корреспондентов "Суспільного", в пригороде Днепра слышны звуки взрывов.  В области объявлена воздушная тревога.

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Мрочко написал, что Херсон под вражеским обстрелом из различного вооружения и попросил граждан находиться в укрытиях.

Темы: войнаДнепрХерсон
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