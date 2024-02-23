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В Одесі через атаку "Шахедів" загинуло троє людей

Олена ІвашківП'ятниця, 23 лютого 2024, 05:47
В Одесі через атаку Шахедів загинуло троє людей
Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня

Під час ворожої атаки на Одеську область один з уражених над морем дронів, впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. Рятувальники врятували охоронницю, вона не постраждала та виявили тіло загиблої людини. Вранці стало відомо про ще двох загиблих людей, яких знайшли під завалами.

Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram

Деталі: Ворог атакував  Одещину  ударними дронами типу "Шахед". В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. 

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Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня
Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня

Підрозділи протиповітряної оборони збили 9 дронів-камікадзе.

Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня
Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня

Один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня
Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.

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Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня
Наслідки удару дрона в Одесі, фото: Сили оборони півдня

За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди. 

Триває гасіння пожежі і пошуково-рятувальна операція.

Доповнено о 5.40: Під завалами в Одесі виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього троє загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розбір завалів та "проливка".

Теми: війнаШахед
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