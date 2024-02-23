В Одесі через атаку "Шахедів" загинуло троє людей
Під час ворожої атаки на Одеську область один з уражених над морем дронів, впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. Рятувальники врятували охоронницю, вона не постраждала та виявили тіло загиблої людини. Вранці стало відомо про ще двох загиблих людей, яких знайшли під завалами.
Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram
Деталі: Ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Шахед". В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі.
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Один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.
За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди.
Триває гасіння пожежі і пошуково-рятувальна операція.
Доповнено о 5.40: Під завалами в Одесі виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього троє загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розбір завалів та "проливка".