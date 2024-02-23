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В Одессе из-за атаки "Шахедов" погибли три человека

Алена ИвашкивПятница, 23 февраля 2024, 05:47
В Одессе из-за атаки Шахедов погибли три человека
Последствия удара дрона в Одессе, фото: Силы обороны юга

Во время вражеской атаки на Одесскую область один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар. Спасатели спасли охранницу, она не пострадала и обнаружили тело погибшего человека. Утром стало известно еще о двух погибших людях, которых нашли под завалами.

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Детали: Враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Шахед". В то же время, с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, направил ракеты типа Х-31П и Х-22. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. 

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Последствия удара дрона в Одессе, фото: Силы обороны юга

Подразделения противовоздушной обороны сбили 9 дронов-камикадзе.

 
Последствия удара дрона в Одессе, фото: Силы обороны юга

Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.

 

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего.

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Последствия удара дрона в Одессе, фото: Силы обороны юга

По предварительной информации, внутри могли еще находиться люди. 

Продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция.

Дополнено в 5.40: Под завалами в Одессе обнаружены тела еще двух погибших. Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Проводится разбор завалов и проливка.

Темы: войнаШахед
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