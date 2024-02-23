За добу на фронті відбулася понад сотня боєзіткнень − Генштаб

Росіяни атакували на 8 напрямках, найактивніше на Мар’їнському, завдали 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснили 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах; загалом за добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено.

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Авіаційних ударів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку росіяни здійснили 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів атакували українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 16 атак росіян в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 10 атак окупантів в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, тут окупанти 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку захисники відбили 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 5 атак загарбників західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупантів. Протягом минулої доби росіяни здійснили 5 спроб штурму позицій україських військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА окупантів.