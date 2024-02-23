За сутки на фронте произошло более сотни боестолкновений − Генштаб

Россияне атаковали на 8 направлениях, активнее всего на Марьинском, нанесли 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершили 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам; всего за сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.

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Авиационным ударам подверглись населенные пункты Раздоловка, Веселое, Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении россияне совершили 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении оккупанты 14 раз атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили 16 атак россиян в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Торецк Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, здесь оккупанты 43 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении защитники отбили 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 5 атак захватчиков западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов. За прошедшие сутки россияне совершили 5 попыток штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БпЛА оккупантов.