ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 49 артилерійських систем та 37 ББМ
П'ятниця, 23 лютого 2024, 08:00
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували тисячу окупантів, пів сотні артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 408 240 (+1 000) осіб,
- танків − 6 526 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 12 410 (+37) од,
- артилерійських систем − 9 916 (+49) од,
- РСЗВ − 999 (+2) од,
- засобів ППО − 682 (+2) од,
- літаків − 339 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 628 (+32) од,
- крилатих ракет − 1 903 (+0) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 960 (+36) од,
- спеціальної техніки − 1 575 (+9) од.
Дані уточнюються.