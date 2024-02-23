ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 49 артилерійських систем та 37 ББМ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували тисячу окупантів, пів сотні артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 408 240 (+1 000) осіб,

танків − 6 526 (+3) од,

бойових броньованих машин − 12 410 (+37) од,

артилерійських систем − 9 916 (+49) од,

РСЗВ − 999 (+2) од,

засобів ППО − 682 (+2) од,

літаків − 339 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 628 (+32) од,

крилатих ракет − 1 903 (+0) од,

кораблів/катерів − 25 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 960 (+36) од,

спеціальної техніки − 1 575 (+9) од.

Дані уточнюються.