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ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 49 артиллерийских систем и 37 ББМ

Ирина БалачукПятница, 23 февраля 2024, 08:00
ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 49 артиллерийских систем и 37 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали тысячу оккупантов, полсотни артиллерийских систем и десятки единиц другой техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 408 240 (+1 000) человек,
  • танков − 6 526 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 410 (+37) ед,
  • артиллерийских систем − 9 916 (+49) ед,
  • РСЗО − 999 (+2) ед,
  • средств ПВО − 682 (+2) ед,
  • самолетов − 339 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 628 (+32) ед,
  • крылатых ракет − 1 903 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 960 (+36) ед,
  • специальной техники − 1 575 (+9) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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