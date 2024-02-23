ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 49 артиллерийских систем и 37 ББМ
Пятница, 23 февраля 2024, 08:00
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали тысячу оккупантов, полсотни артиллерийских систем и десятки единиц другой техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 408 240 (+1 000) человек,
- танков − 6 526 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 12 410 (+37) ед,
- артиллерийских систем − 9 916 (+49) ед,
- РСЗО − 999 (+2) ед,
- средств ПВО − 682 (+2) ед,
- самолетов − 339 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 628 (+32) ед,
- крылатых ракет − 1 903 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 960 (+36) ед,
- специальной техники − 1 575 (+9) ед.
Данные уточняются.