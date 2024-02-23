Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16
П'ятниця, 23 лютого 2024, 09:23
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео тренувань українських пілотів на західних винищувачах F-16.
Джерело: Зеленський
Пряма мова: "Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України.
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У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше в Пентагоні повідомили, що перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.
- За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.
- Нагадаємо, у грудні Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, нещодавно їхню кількість збільшили до 24.
- У січні очільник МЗС України заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом