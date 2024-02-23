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Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 09:23
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16
Скрін з відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео тренувань українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Джерело: Зеленський 

Пряма мова: "Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. 

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У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день".

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Теми: Зеленськийвинищувачіпрезидентзброя
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