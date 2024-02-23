Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео тренировок украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины.

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В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день".

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