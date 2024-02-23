Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16
Пятница, 23 февраля 2024, 09:23
Президент Владимир Зеленский обнародовал видео тренировок украинских пилотов на западных истребителях F-16.
Источник: Зеленский
Прямая речь: "Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины.
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В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.
- По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.
- Напомним, в декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.
- В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.