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Врегулювання придністровського конфлікту: посол України припускає новий формат

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 10:29
Врегулювання придністровського конфлікту: посол України припускає новий формат
Марко Шевченко. фото IPN

Посол України у Молдові Марко Шевченко припускає, що у разі ініціативи з боку офіційного Кишинева найближчим часом буде створено новий формат для врегулювання придністровського конфлікту, тому що попередній, де посередником є Росія, вже дискредитовано.

Джерело: Шевченко, якого цитує Deschide

Деталі: Посол зазначив, що Україна вважає неконструктивним теперішній формат для врегулювання придністровського конфлікту "5+2", тому що одним з посередників у ньому є Росія, а довіру до неї як посередника і гарантора після повномасштабної агресії проти України остаточно втрачено.

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"Не знаю, яким буде можливий інший формат – це потрібно буде обговорювати. Але я переконаний, що він з’явиться відносно скоро. Тут має сказати перше слово уряд Республіки Молдова, і вже потім за участі партнерів ми знайдемо нову формулу", – сказав Марко Шевченко.

За його словами, одним із учасників нового формату могла би стати Румунія. 

Передісторія:

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  • Очільник МЗС Росії Сергій Лавров восени 2023 року заявив, що Захід "убиває" формат "5+2" і Молдові "готують долю наступної жертви в розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії".
  • У січні Кишинів заявив, що "миротворців" РФ у Придністров’ї вперше з’явились нові види озброєння.
  • 22 лютого стало відомо, що придністровські "депутати" готують звернення до Путіна і потенційно можуть попроситися до складу Росії. Кишинів та українське ГУР вважають, що це малоймовірно.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

а також "Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я".

Теми: Придністров'яМолдова
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