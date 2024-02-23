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Урегулирование приднестровского конфликта: посол Украины предполагает новый формат

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 10:29
Урегулирование приднестровского конфликта: посол Украины предполагает новый формат
Марк Шевченко. фото IPN

Посол Украины в Молдове Марк Шевченко предполагает, что в случае инициативы со стороны официального Кишинева в ближайшее время будет создан новый формат для урегулирования конфликта вокруг Приднестровья, поскольку предыдущий, где посредником является Россия, уже дискредитирован.

Источник: Шевченко, которого цитирует Deschide

Детали: Посол отметил, что Украина считает неконструктивным нынешний формат для урегулирования приднестровского конфликта "5+2", потому что одним из посредников в нем является Россия, а доверие к ней как к посреднику и гаранту после полномасштабной агрессии против Украины окончательно утрачено.

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"Не знаю, каким будет возможен другой формат – это нужно будет обсуждать. Но я убежден, что он появится относительно скоро. Здесь должно сказать первое слово правительство Республики Молдова, и уже потом при участии партнеров мы найдем новую формулу", – сказал Шевченко.

По его словам, одним из участников нового формата могла бы стать Румыния.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава МИД России Сергей Лавров осенью 2023 года заявил, что Запад "убивает" формат "5+2" и Молдове "готовят судьбу следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России".
  • В январе Кишинев заявил, что у "миротворцев" РФ в Приднестровье впервые появились новые виды вооружения.
  • 22 февраля стало известно, что приднестровские "депутаты" готовят обращение к Путину и потенциально могут попроситься в состав России. Кишинев и украинский ГУР считают, что это маловероятно.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья",

а также "Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье".

Темы: ПриднестровьеМолдова
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