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У російських КАБах знайшли вентилятори з Франції за 13€ – КНДІСЕ

Євген Руденко, Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 10:33
У російських КАБах знайшли вентилятори з Франції за 13€ – КНДІСЕ
КАБ-500, фото з Вікіпедії

Армія РФ у виробництві керованих авіабомб використовує побутові вентиляторі, які продаються у Франції за 13€.

Джерело: директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УП

Пряма мова: "Ми бачили двигуни від КАБів, керованих авіабомб. Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції "аж" за 13 євро. Росіяни його перебирають і монтують на механізм, що розкриває крила бомби".

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Деталі: За словами Рувіна, кількість іноземних елементів в озброєнні Повітряно-космічних сил РФ від початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилось. 

Знати більше: Два роки під ракетними обстрілами. З чого складається та як змінилась повітряна зброя РФ

Росіяни змінюють виробників електрочипів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують в ракетах електронику з безпілотників "Орлан" та інших.

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Але в цілому, на його думку, це поки не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва.

Що передувало: 

  • ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну. Нові санкції передбачають, зокрема, "обмеження доступу Росії до безпілотників".

Теми: Франціязброясанкції
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