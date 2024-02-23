У російських КАБах знайшли вентилятори з Франції за 13€ – КНДІСЕ

Армія РФ у виробництві керованих авіабомб використовує побутові вентиляторі, які продаються у Франції за 13€.

Джерело: директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УП

Пряма мова: "Ми бачили двигуни від КАБів, керованих авіабомб. Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції "аж" за 13 євро. Росіяни його перебирають і монтують на механізм, що розкриває крила бомби".

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Деталі: За словами Рувіна, кількість іноземних елементів в озброєнні Повітряно-космічних сил РФ від початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилось.

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Росіяни змінюють виробників електрочипів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують в ракетах електронику з безпілотників "Орлан" та інших.

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Але в цілому, на його думку, це поки не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва.

Що передувало: