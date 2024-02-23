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В российских КАБах нашли вентиляторы из Франции за 13€ – КНИИСЭ

Евгений Руденко, Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 февраля 2024, 10:33
В российских КАБах нашли вентиляторы из Франции за 13€ – КНИИСЭ
КАБ-500, фото из Википедии

Армия РФ в производстве управляемых авиабомб использует бытовые вентиляторы, которые продаются во Франции за 13 €.

Источник: директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УП

Прямая речь:  "Мы видели двигатели от КАБов, управляемых авиабомб. Они от обычного вентилятора, который продается во Франции "аж" за 13 евро. Россияне его перебирают и монтируют на механизм, раскрывающий крылья бомбы".

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Детали: По словам Рувина, количество иностранных элементов в вооружении Воздушно-космических сил РФ с начала полномасштабного вторжения существенно не уменьшилось. 

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Россияне меняют производителей электрочипов, например, американских на тайваньские, или применяют в ракетах электронику с беспилотников "Орлан" и других.

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Но в целом, по его мнению, это пока не приводит к глобальному ухудшению качества вооружения и объемов его производства.

Что предшествовало: 

  • ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России, который должен быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину. Новые санкции предусматривают, в частности, "ограничение доступа России к беспилотникам".

Темы: Францияоружиесанкции
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