В российских КАБах нашли вентиляторы из Франции за 13€ – КНИИСЭ
Армия РФ в производстве управляемых авиабомб использует бытовые вентиляторы, которые продаются во Франции за 13 €.
Источник: директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УП
Прямая речь: "Мы видели двигатели от КАБов, управляемых авиабомб. Они от обычного вентилятора, который продается во Франции "аж" за 13 евро. Россияне его перебирают и монтируют на механизм, раскрывающий крылья бомбы".
Детали: По словам Рувина, количество иностранных элементов в вооружении Воздушно-космических сил РФ с начала полномасштабного вторжения существенно не уменьшилось.
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Россияне меняют производителей электрочипов, например, американских на тайваньские, или применяют в ракетах электронику с беспилотников "Орлан" и других.
Но в целом, по его мнению, это пока не приводит к глобальному ухудшению качества вооружения и объемов его производства.
Что предшествовало:
- ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России, который должен быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину. Новые санкции предусматривают, в частности, "ограничение доступа России к беспилотникам".