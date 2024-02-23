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Зеленський: Трамп не зможе зупинити війну за 24 години

Ірина БалачукП'ятниця, 23 лютого 2024, 10:38
Зеленський: Трамп не зможе зупинити війну за 24 години
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що експрезидент США Дональд Трамп не зможе закінчити російську війну проти України за 24 години і вкотре закликав його приїхати і побачити цю трагедію на власні очі.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю FOX News  

Пряма мова українського президента у відповідь на відому цитату Трампа, в якій той стверджував, що закінчить війну за 24 години: "Він не зможе вирішити цю проблему, цю трагедію".

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Деталі: Зеленський вкотре заявив, що прийме колишнього президента США на передовій, де все пояснить.

"А він пояснить, які у нього думки, можливо, у нього є якісь ідеї. Я не знаю", − сказав Зеленський.

Він наголосив, що радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які "приймають рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні, хто розпочав цю війну і що відбувається навколо".

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Зеленський також вважає, що якби Трамп приїхав в Україну і побачив все на власні очі, то він би змінив свою думку щодо можливості її швидкого завершення, а також він би зрозумів, що немає двох сторін у цій війні, а є "тільки один ворог, і це позиція Путіна".

Деталі: Повідомляється, що інтерв’ю проходило неподалік від лінії фронту.

FOX News зазначає, що Зеленський підкреслив цінність проведення розмови в такому небезпечному місці: "Для мене це дуже важливо, як я вже говорив перед тим, як ми почали... Сполученим Штатам (потрібно − ред.) бачити різну війну − в столиці, і тут, ближче до лінії фронту".

Теми: ЗеленськийТрампвійна
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