Зеленський: Трамп не зможе зупинити війну за 24 години

Президент Володимир Зеленський заявив, що експрезидент США Дональд Трамп не зможе закінчити російську війну проти України за 24 години і вкотре закликав його приїхати і побачити цю трагедію на власні очі.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю FOX News

Пряма мова українського президента у відповідь на відому цитату Трампа, в якій той стверджував, що закінчить війну за 24 години: "Він не зможе вирішити цю проблему, цю трагедію".

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Деталі: Зеленський вкотре заявив, що прийме колишнього президента США на передовій, де все пояснить.

"А він пояснить, які у нього думки, можливо, у нього є якісь ідеї. Я не знаю", − сказав Зеленський.

Він наголосив, що радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які "приймають рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні, хто розпочав цю війну і що відбувається навколо".

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Зеленський також вважає, що якби Трамп приїхав в Україну і побачив все на власні очі, то він би змінив свою думку щодо можливості її швидкого завершення, а також він би зрозумів, що немає двох сторін у цій війні, а є "тільки один ворог, і це позиція Путіна".

Деталі: Повідомляється, що інтерв’ю проходило неподалік від лінії фронту.

FOX News зазначає, що Зеленський підкреслив цінність проведення розмови в такому небезпечному місці: "Для мене це дуже важливо, як я вже говорив перед тим, як ми почали... Сполученим Штатам (потрібно − ред.) бачити різну війну − в столиці, і тут, ближче до лінії фронту".