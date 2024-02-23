Зеленский: Трамп не сможет остановить войну за 24 часа

Президент Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет закончить российскую войну против Украины за 24 часа и в очередной раз призвал его приехать и увидеть эту трагедию собственными глазами.

Источник: Зеленский в интервью FOX News

Прямая речь украинского президента в ответ на известную цитату Трампа, в которой тот утверждал, что закончит войну за 24 часа: "Он не сможет решить эту проблему, эту трагедию".

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Детали: Зеленский в очередной раз заявил, что примет бывшего президента США на передовой, где все объяснит.

"А он объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю", − сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые "принимают решения или могут поддержать, чтобы не быть против, просто чтобы понять, что означает война в Украине, кто начал эту войну и что происходит вокруг".

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Зеленский также считает, что если бы Трамп приехал в Украину и увидел все собственными глазами, то он бы изменил свое мнение о возможности ее быстрого завершения, а также он бы понял, что нет двух сторон в этой войне, а есть "только один враг, и это позиция Путина".

Детали: Сообщается, что интервью проходило неподалеку от линии фронта.

FOX News отмечает, что Зеленский подчеркнул ценность проведения разговора в таком опасном месте: "Для меня это очень важно, как я уже говорил перед тем, как мы начали... Соединенным Штатам (нужно − ред.) видеть разную войну − в столице, и здесь, ближе к линии фронта".