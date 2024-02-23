Зеленський: Українці виживуть без підтримки США, але не всі

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Конгресу США.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту

Пряма мова: "Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно виживуть, але не всі з нас.

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І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Це трагедія для всіх, а не тільки для українців".

Деталі: Зеленський наголосив, що Путін не зупиниться на Україні і піде далі.

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