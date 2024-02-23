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Зеленський: Українці виживуть без підтримки США, але не всі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 10:55
Зеленський: Українці виживуть без підтримки США, але не всі
Скрін з інтерв'ю Зеленського Foxnews

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Конгресу США.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту

Пряма мова: "Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно виживуть, але не всі з нас.

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І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Це трагедія для всіх, а не тільки для українців". 

Деталі: Зеленський наголосив, що Путін не зупиниться на Україні і піде далі.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ для деокупації своїх територій.

Теми: Зеленськийдопомога УкраїніСШАвійна
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