Зеленський: Українці виживуть без підтримки США, але не всі
П'ятниця, 23 лютого 2024, 10:55
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Конгресу США.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту
Пряма мова: "Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно виживуть, але не всі з нас.
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І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Це трагедія для всіх, а не тільки для українців".
Деталі: Зеленський наголосив, що Путін не зупиниться на Україні і піде далі.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ для деокупації своїх територій.