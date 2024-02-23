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Зеленский: Украинцы выживут без поддержки США, но не все

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 февраля 2024, 10:55
Зеленский: Украинцы выживут без поддержки США, но не все
Скрин из интервью Зеленского Foxnews

Президент Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны Конгресса США.

Источник: Зеленский в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта

Прямая речь: "Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно выживут, но не все из нас.

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И если мы понимаем эту цену, если мир готов к этому, то вы это увидите. Это трагедия для всех, а не только для украинцев". 

Детали: Зеленский отметил, что Путин не остановится на Украине и пойдет дальше.

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Темы: Зеленскийпомощь УкраинеСШАвойна
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