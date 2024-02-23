Зеленский: Украинцы выживут без поддержки США, но не все

Президент Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны Конгресса США.

Источник: Зеленский в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта

Прямая речь: "Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно выживут, но не все из нас.

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И если мы понимаем эту цену, если мир готов к этому, то вы это увидите. Это трагедия для всех, а не только для украинцев".

Детали: Зеленский отметил, что Путин не остановится на Украине и пойдет дальше.

Напомним:

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