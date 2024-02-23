Росія здатна самостійно виготовляти 400-500 "Шахедів" на місяць – експерти

Росія здатна самостійно виготовляти 400-500 ударних дронів-камікадзе типу Shahed на місяць.

Джерело: керівник відділу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), де вивчають ракетну, артилерійську зброю та дрони Російської Федерації Андрій Кульчицький, репортаж УП

Пряма мова Кульчицького: "У нас є хвіст одного з перших "кашних" "Шахедів" (серії "К" – УП) під номером 026. І тепер з'явився екземпляр під номером 2600 (збитий на Києвом в середині лютого – УП). Ми рахували, що вони виготовляють їх 400–500 штук на місяць".

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Деталі: За словами експерта, від перших прильотів цих дронів в український тил восени 2022 року і до сьогодні ворог пройшов декілька логістичних і технологічних етапів.

Спочатку "Шахеди", які росіяни називають "Герань-2", маркувалися літерою "М", і на той момент це були в повному розумінні іранські БпЛА.

Пізніше з'явилась серія "чорних Шахедів" з літерою "Ы" – це серія апаратів, зібраних в Росії як машинокомплект, який поставляли з Ірану (зі зміною на місці зборки навігаційного обладнання).

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Пряма мова Кульчицького: "Є третя серія, з літерою "К", які вони запускають по Україні зараз. Можна сказати, що це вже російські дрони: їхня повна зборка, їхнє навігаційне обладнання та бойова частина".

Деталі: Експерт пояснив, що на перших етапах "Шахеди" крім вибухівки були оснащені уражаючими елементами – кульками з вольфраму, які під час вибуху та за високих температур зберігають свою форму та якості.

Сотні, тисячі таких дробинок знаходились у широких силіконових стрічках, якими "обгорталась" частина корпусу. Але пізніше росіяни відмовились від цього задуму, зробивши ставку на великі руйнування.

Передісторія:

На початку лютого хакери з угрупування Prana Network зламали поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

Хакери зокрема опублікували інформацію про переговори між іранською та російською стороною щодо розміщення виробництва у російській вільній економічній зоні "Алабуга".

Згідно з інформацією хакерів, іранською стороною було озвучено стартову вартість "Шахеда" у 23 млн руб за одиницю (375 тис дол). Однак у ході переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн руб за одиницю, при замовленні 6000 одиниць (193 тис дол) або 18 млн руб (290 тис дол) при замовленні 2000 одиниць.

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