Россия способна самостоятельно изготавливать 400-500 "Шахедов" в месяц – эксперты

Россия способна самостоятельно изготавливать 400-500 ударных дронов-камикадзе типа Shahed в месяц.

Источник: руководитель отдела Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), где изучают ракетное, артиллерийское оружие и дроны Российской Федерации Андрей Кульчицкий, репортаж УП

Прямая речь Кульчицкого: "У нас есть хвост одного из первых "кашных" "Шахедов" (серии "К" - УП) под номером 026. И теперь появился экземпляр под номером 2600 (сбитый на Киевом в середине февраля - УП). Мы считали, что они изготавливают их 400-500 штук в месяц".

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Детали: По словам эксперта, от первых прилетов этих дронов в украинский тыл осенью 2022 года и до сегодня враг прошел несколько логистических и технологических этапов.

Сначала "Шахеды", которые россияне называют "Герань-2", маркировались буквой "М", и на тот момент это были в полном смысле иранские БпЛА.

Позже появилась серия "черных Шахедов" с буквой "Ы" - это серия аппаратов, собранных в России как машинокомплект, который поставляли из Ирана (с изменением на месте сборки навигационного оборудования).

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Прямая речь Кульчицкого: "Есть третья серия, с буквой "К", которые они запускают по Украине сейчас. Можно сказать, что это уже российские дроны: их полная сборка, их навигационное оборудование и боевая часть".

Детали: Эксперт пояснил, что на первых этапах "Шахеды" кроме взрывчатки были оснащены поражающими элементами - шариками из вольфрама, которые при взрыве и при высоких температурах сохраняют свою форму и качества.

Сотни, тысячи таких дробинок находились в широких силиконовых лентах, которыми "обертывалась" часть корпуса. Но позже россияне отказались от этой затеи, сделав ставку на большие разрушения.

Предыстория:

В начале февраля хакеры из группировки Prana Network взломали почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России.

Хакеры в частности опубликовали информацию о переговорах между иранской и российской стороной по размещению производства в российской свободной экономической зоне "Алабуга".

Согласно информации хакеров, иранской стороной была озвучена стартовая стоимость "Шахеда" в 23 млн руб за единицу (375 тыс долл). Однако в ходе переговоров была достигнута договоренность на уровне 12 млн руб за единицу, при заказе 6000 единиц (193 тыс долл) или 18 млн руб (290 тыс долл) при заказе 2000 единиц.

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