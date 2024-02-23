Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тарнавський розповів про поточну ситуацію на найгарячішому напрямку "Таврії"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 11:51
Тарнавський розповів про поточну ситуацію на найгарячішому напрямку Таврії
ілюстративне фото 23 окрема механізована бригада

Левова частка спроб штурму ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" припадає на Мар’їнський напрямок.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Якщо по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу вчинив 61 штурмову дію, то лише на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення.

Реклама:

Дякую за стійкість нашим підрозділам, які тримають лінію оборони".

Деталі: Загалом, за словами генерала, росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, здійснили 1102 обстріли українськиих позицій, зокрема знову здійснили 5 скидів із БпЛА гранат з отруйною речовиною.

При цьому противник продовжує нести значні втрати: за добу було ліквідовано 503 окупанта, 25 одиниць озброєння та таехніки, не враховуючи БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

ВІДЕО ДНЯ

Також було нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.

На Авдіївському напрямку було захоплено в полон ще пів десятка окупантів.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
війна
Російські військові вночі завдали удару по Херсону
Зеленський: Путін ніколи не зупиниться, доки не програє війну
Росія здатна самостійно виготовляти 400-500 "Шахедів" на місяць – експерти
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: