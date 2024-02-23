Тарнавський розповів про поточну ситуацію на найгарячішому напрямку "Таврії"

Левова частка спроб штурму ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" припадає на Мар’їнський напрямок.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Якщо по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу вчинив 61 штурмову дію, то лише на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення.

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Дякую за стійкість нашим підрозділам, які тримають лінію оборони".

Деталі: Загалом, за словами генерала, росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, здійснили 1102 обстріли українськиих позицій, зокрема знову здійснили 5 скидів із БпЛА гранат з отруйною речовиною.

При цьому противник продовжує нести значні втрати: за добу було ліквідовано 503 окупанта, 25 одиниць озброєння та таехніки, не враховуючи БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

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Також було нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.

На Авдіївському напрямку було захоплено в полон ще пів десятка окупантів.