Тарнавський розповів про поточну ситуацію на найгарячішому напрямку "Таврії"
Левова частка спроб штурму ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" припадає на Мар’їнський напрямок.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "Якщо по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу вчинив 61 штурмову дію, то лише на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення.
Дякую за стійкість нашим підрозділам, які тримають лінію оборони".
Деталі: Загалом, за словами генерала, росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, здійснили 1102 обстріли українськиих позицій, зокрема знову здійснили 5 скидів із БпЛА гранат з отруйною речовиною.
При цьому противник продовжує нести значні втрати: за добу було ліквідовано 503 окупанта, 25 одиниць озброєння та таехніки, не враховуючи БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.
Також було нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.
На Авдіївському напрямку було захоплено в полон ще пів десятка окупантів.