Тарнавский рассказал о текущей ситуации на самом горячем направлении "Таврии"

Львиная доля попыток штурма врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" приходится на Марьинское направление.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Если по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки совершил 61 штурмовое действие, то только на Марьинское направление пришлось 43 боестолкновения.

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Спасибо за стойкость нашим подразделениям, которые держат линию обороны".

Детали: Всего, по словам генерала, россияне нанесли 38 авиаударов (почти все - в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, осуществили 1102 обстрела украинских позиций, в частности снова совершили 5 сбросов с БпЛА гранат с ядовитым веществом.

При этом противник продолжает нести значительные потери: за сутки было ликвидировано 503 оккупанта, 25 единиц вооружения и техники, не считая БпЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники.

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Также было нейтрализовано или сбито 261 БпЛА различных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.

На Авдеевском направлении было захвачено в плен еще пол десятка оккупантов.