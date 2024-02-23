Тарнавский рассказал о текущей ситуации на самом горячем направлении "Таврии"
Львиная доля попыток штурма врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" приходится на Марьинское направление.
Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram
Прямая речь: "Если по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки совершил 61 штурмовое действие, то только на Марьинское направление пришлось 43 боестолкновения.
Спасибо за стойкость нашим подразделениям, которые держат линию обороны".
Детали: Всего, по словам генерала, россияне нанесли 38 авиаударов (почти все - в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, осуществили 1102 обстрела украинских позиций, в частности снова совершили 5 сбросов с БпЛА гранат с ядовитым веществом.
При этом противник продолжает нести значительные потери: за сутки было ликвидировано 503 оккупанта, 25 единиц вооружения и техники, не считая БпЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники.
Также было нейтрализовано или сбито 261 БпЛА различных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.
На Авдеевском направлении было захвачено в плен еще пол десятка оккупантов.