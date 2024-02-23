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Росіяни атакували ракетами Мирноград, загинула людина

"Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 12:44
Росіяни атакували ракетами Мирноград, загинула людина
Фото: Олексій Кулеба

У ніч на 23 лютого російські військові атакували ракетами Мирноград Донецької області, через ворожий удар загинув чоловік.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в TelegramНаціональна поліція України

Пряма мова Кулеби: "Місто Мирноград. Ракетні удари по приватному житловому сектору. Загинув 68-річний чоловік".

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Деталі: За словами Кулеби пошкоджено будівлю школи-інтернату, багатоквартирний будинок та 21 приватний будинок. На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники.

Теми: ракетний ударДонецька область
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