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Россияне атаковали ракетами Мирноград, погиб человек

"Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 12:44
Россияне атаковали ракетами Мирноград, погиб человек
Фото: Алексей Кулеба

В ночь на 23 февраля российские военные атаковали ракетами Мирноград Донецкой области, из-за вражеского удара погиб человек.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в TelegramНациональная полиция Украины

Прямая речь Кулебы: "Город Мирноград. Ракетные удары по частному жилому сектору. Погиб 68-летний мужчина". 

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Детали: По словам Кулебы повреждено здание школы-интерната, многоквартирный дом и 21 частный дом. На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели.



Темы: ракетный ударДонецкая область
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