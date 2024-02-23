Зеленський прибув до Львова разом з прем’єркою Данії
П'ятниця, 23 лютого 2024, 12:52
Президент Володимир Зеленський приїхав до Львова разом з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України".
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Деталі: За словами президента, ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. "Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" – зазначив Зеленський.