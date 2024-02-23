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Зеленський прибув до Львова разом з прем’єркою Данії

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 лютого 2024, 12:52
Зеленський прибув до Львова разом з прем’єркою Данії
Володимир Зеленський, Метте Фредеріксен, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський приїхав до Львова разом з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України".

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Деталі: За словами президента, ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. "Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" – зазначив Зеленський.

Теми: Зеленський
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