Зеленский прибыл во Львов вместе с премьером Дании

Президент Владимир Зеленский приехал во Львов вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины".

Реклама:

Детали: По словам президента, мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. "Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - отметил Зеленский.