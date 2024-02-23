Зеленский прибыл во Львов вместе с премьером Дании
Пятница, 23 февраля 2024, 12:52
Президент Владимир Зеленский приехал во Львов вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: "Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины".
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Детали: По словам президента, мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. "Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - отметил Зеленский.