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Зеленский прибыл во Львов вместе с премьером Дании

Станислав ПогориловПятница, 23 февраля 2024, 12:52
Зеленский прибыл во Львов вместе с премьером Дании
Владимир Зеленский, Метте Фредеріксен, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский приехал во Львов вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины".

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Детали: По словам президента, мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. "Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - отметил Зеленский.

Темы: Зеленский
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