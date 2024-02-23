Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден оголосив про нові понад 500 санкцій проти Росії через смерть Навального і війну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 13:40
Байден оголосив про нові понад 500 санкцій проти Росії через смерть Навального і війну
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену на сайті Білого дому в четвер

Деталі: "Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Алексєя Навального, мужнього антикорупційного активіста і найзапеклішого лідера путінської опозиції", – оголосив Байден.

Реклама:

Він повідомив, що ці санкції будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних із ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

"Вони (санкції) забезпечать, щоб Путін заплатив ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і за репресії всередині країни", – сказав Байден.

США також запроваджують нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині, повідомив президент США.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", – заявив американський президент.

Нагадаємо, Велика Британія у четвер, 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.

23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.

Теми: БайденсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Байден
Байден зустрівся з дружиною Навального та анонсував нові санкції проти Путіна
Путін: Те, що Байден назвав мене сучим сином – "абсолютно адекватна реакція"
У Кремлі присоромили Байдена за слова про "психа" Путіна
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: