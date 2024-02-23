Байден объявил о новых более 500 санкциях против России из-за смерти Навального и войны

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное на сайте Белого дома в четверг

Детали: "Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и за смерть Алексея Навального, мужественного антикоррупционного активиста и ожесточенного лидера путинской оппозиции", - объявил Байден.

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Он сообщил, что эти санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, которые уклоняются от санкций на многих континентах.

"Они (санкции) обеспечат, чтобы Путин заплатил еще большую цену за свою агрессию за рубежом и за репрессии внутри страны", – сказал Байден.

США также вводят новые экспортные ограничения против почти 100 организаций, которые оказывают скрытую поддержку российской военной машине, сообщил президент США.

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"Мы принимаем меры для дальнейшего сокращения энергетических доходов России. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", – заявил американский президент.

Напомним, Великобритания в четверг, 22 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения, объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины.

23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.